FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2022 16:58
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0055 2,01 0,0055 2,01 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040030
BIST
16:542.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5416,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0259
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5417,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0840
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:54973,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,91
|Açılış
|: 973,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:54
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.986.163
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.048.760
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.193.463
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,40
|31.479.409
|% 9,12
|
|LIDFA
|12,60
|62.719.567
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.526.943
|% -9,99
|
|SELVA
|7,48
|96.157.357
|% -9,33
|
|YEOTK
|59,05
|74.692.003
|% -9,01
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,54
|3.936.690.255
|% -1,04
|
|SISE
|21,30
|1.456.564.981
|% -0,56
|
|EREGL
|27,20
|1.237.404.031
|% -1,31
|
|ASELS
|23,20
|1.128.839.466
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,74
|837.765.622
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,59
|439.339.169
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|483.860.808
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,41
|641.371.788
|% -1,34
|
|TSKB
|2,05
|293.222.932
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|827.701.192
|% -0,36
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6279
|16,6563
|% -0,16
|
|Euro
|17,4482
|17,4692
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,0856
|20,1863
|% -0,88
|
|Frank
|17,3559
|17,4604
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4175
|4,4396
|% -0,31
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,40
|
Seans Raporu
16:54
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