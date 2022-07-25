FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.07.2022 10:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Alper KOÇ Fon Kurulu Üyesi 01.12.2015 20 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047496
BIST
11:152.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,28
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:1517,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1089
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8378
En Düşük
17,7389
11:1518,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2156
En Düşük
18,0846
11:15990,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,22
|Açılış
|: 990,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,36
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ANGEN
|34,92
|87.637.706
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|35.814.843
|% 9,95
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|KLRHO
|17,72
|37.584.102
|% 8,85
|
|ESCOM
|23,22
|13.720.928
|% 8,30
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|83,05
|3.003.519
|% -6,74
|
|VANGD
|3,75
|2.097.299
|% -3,85
|
|ULUUN
|24,32
|169.224.653
|% -3,65
|
|THYAO
|50,15
|1.388.877.350
|% 0,20
|
|SISE
|21,18
|529.113.464
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,13
|311.412.310
|% -0,95
|
|ODAS
|3,79
|288.313.595
|% 4,41
|
|EREGL
|28,44
|264.563.185
|% 1,07
|
|EKGYO
|3,13
|311.412.310
|% -0,95
|
|TSKB
|2,42
|184.836.523
|% 3,42
|
|ODAS
|3,79
|288.313.595
|% 4,41
|
|SKBNK
|1,44
|93.628.998
|% 5,88
|
|YKBNK
|4,77
|236.014.287
|% 2,14
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8290
|17,8361
|% 0,61
|
|Euro
|18,1927
|18,2081
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3360
|21,4430
|% 0,54
|
|Frank
|18,4063
|18,5172
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7307
|4,7545
|% 0,56
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,66
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.636
|6.697
|-65,00
|
|Yarım
|3.234
|3.274
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,05
|
|B. Petrol
|96,97
|96,97
|-1,41
|
Seans Raporu
11:15
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-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 4 artarak (% 0.95 ) 2, 711
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11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:29XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de
-
11:29SKBNK
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 089, 802 adet işlem
-
11:28PEGYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 497, 243 adet işlem