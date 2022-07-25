FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Fon Sepeti FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYFIBE00322Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 18.06.2015Fonun Süresi süresizFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiS&P GLOBAL 1200 INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX 45 1 26.07.2022BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 45 1 26.07.2022BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 5 1 26.07.2022BIST-KYD REPO (BRUT) 5 1 26.07.2022Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 20 80Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 01.06.2022 22 HayırOktay Okan Alpay Fon Kurulu Üyesi 01.06.2022 26 HayırSalih İleri Fon Kurulu Üyesi 01.06.2022 19 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBirol ÖZEN 01.06.2022 13 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan Alpay 01.06.2022 2010 - 2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü 2013-2014 Finans Portföy CIO 2014 Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 01.06.2022 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2015 - 2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar LisansıSemih KAYA 01.06.2022 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza No:16/5 Kozyatağı- Kadıköy İstanbul 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmrah Geçer Fon Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047506BIST