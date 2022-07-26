FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2022 17:14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 08.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047804
BIST
17:092.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,89
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:0917,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0912
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:0918,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0952
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:09986,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,44
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DOBUR
|57,75
|15.259.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.256.748
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.541.424
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.172.093
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,01
|19.045.145
|% -4,75
|
|CEOEM
|10,13
|14.673.405
|% -4,43
|
|THYAO
|49,22
|3.348.962.477
|% -0,65
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|GARAN
|15,07
|1.081.446.236
|% -3,71
|
|EREGL
|27,72
|1.075.595.424
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|EKGYO
|3,24
|1.566.927.153
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,58
|504.393.330
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,71
|1.062.133.472
|% -2,08
|
|TSKB
|2,46
|535.543.747
|% 1,23
|
|ODAS
|3,75
|515.888.035
|% -1,06
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8557
|17,8633
|% 0,51
|
|Euro
|18,0844
|18,1060
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,3859
|21,4932
|% 0,14
|
|Frank
|18,4703
|18,5815
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7369
|4,7607
|% 0,42
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,46
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.651
|6.708
|-8,00
|
|Yarım
|3.241
|3.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,12
|
Seans Raporu
17:07
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17:22AVGYO
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17:20XU050
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17:20
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17:20
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