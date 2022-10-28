FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 HayırZuhal TOPALOĞLU Fon Kurulu Üyesi 30.09.2016 26 Düzey-3, Türev Araçları HayırSalih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 23.02.2015 2008-2012 Global Menkul Değerler A.Ş. - Levent Şube Müdürü, 2013 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Direktör , 2016 - Atlas Portföy Yönetimi - Genel Müdür 26 Düzey-3 ,Türev AraçlarıGökhan CANITEZ 03.10.2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey-3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075062BIST