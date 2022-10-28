FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.10.2022 15:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Zuhal TOPALOĞLU Fon Kurulu Üyesi 30.09.2016 26 Düzey-3, Türev Araçları Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 23.02.2015 2008-2012 Global Menkul Değerler A.Ş. - Levent Şube Müdürü, 2013 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Direktör , 2016 - Atlas Portföy Yönetimi - Genel Müdür 26 Düzey-3 ,Türev Araçları
Gökhan CANITEZ 03.10.2022 2011-2017 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 22 Düzey-3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075062
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35982,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,27
|Açılış
|: 982,88
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
981,96
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6105
|18,6155
|% 0,09
|
|Euro
|18,5858
|18,5968
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3937
|21,5010
|% -0,17
|
|Frank
|18,5860
|18,6980
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-18,21
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|-71,00
|
|Tam
|6.599
|6.658
|-78,00
|
|Yarım
|3.215
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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-
15:59
QNBFL, PKENT, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:59
CRFSA, CELHA, BRSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:44
KRONT, SELVA, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
DGATE, EUREN, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36ALKA
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 34.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 265 adet işlem