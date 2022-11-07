FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2022 09:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşmaktadır. Portföyün azami %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.
Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077093
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
0
En Düşük
0
18:0518,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6527
En Düşük
18,5206
18:0518,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5729
En Düşük
18,3801
18:05999,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,65
|Açılış
|: 999,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 0,00
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 0,00
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 0,00
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,6022
|% 0,19
|
|Euro
|18,4934
|18,5244
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0019
|21,1072
|% -0,29
|
|Frank
|18,6020
|18,7141
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-10,11
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.675
|6.752
|118,00
|
|Yarım
|3.253
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,57
|97,57
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem