FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından, portföyün azami %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma Komitesi tarafından icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir. asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 1 24.02.2023BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 20 1 24.02.2023BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 1 03.01.2022BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ 15 24.02.2023 24.02.2023Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 50-70 İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları, Gelir Ortaklığı SenetleriDİĞER 0-20 Türk Lirası cinsinden katılma hesabıDİĞER 0-15 Türk Lirası cinsinden Borsada İşlem Görmek Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikalarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna SahipVaad Sözleşmeleri 0-5 Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilenDİĞER 30-50 Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetleri ve ve Borsa İstanbul A.Ş.tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan borsa yatırım fonları katılma payları (Danışma Komitesi tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119515BIST