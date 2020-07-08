FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,134
Varsa İade Tutarı (TL)
65442,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
30311,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,94
Brüt Getiri (%)
% 22,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
BEH - FON TOPLAM GİDER ORAN BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856899
BIST
15:04119.266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -72,94
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:046,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:047,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:04398,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,05
|Açılış
|: 398,02
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.240.436
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.796
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.353
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,79
|9.441.218
|% -8,42
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|80.328.306
|% -5,88
|
|SONME
|8,71
|18.250.745
|% -5,84
|
|DOGUB
|3,13
|8.394.561
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,29
|2.043.941.800
|% 2,23
|
|SISE
|6,47
|1.265.042.670
|% -0,31
|
|GARAN
|8,19
|929.945.751
|% -1,56
|
|PETKM
|4,37
|904.350.867
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,36
|767.587.151
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,29
|2.043.941.800
|% 2,23
|
|PETKM
|4,37
|904.350.867
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,91
|389.899.214
|% 1,60
|
|SISE
|6,47
|1.265.042.670
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,36
|767.587.151
|% 3,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5980
|8,6411
|% 0,23
|
|Frank
|7,2658
|7,3096
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.598
|13,80
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,20
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
Seans Raporu
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15:20MTRYO
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15:17MPARK
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