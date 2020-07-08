FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:19
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
12630,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
25819,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,68
Brüt Getiri (%)
% 8,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
EIG - FON TOPLAM GİDER ORAN BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856908
BIST
15:04119.270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -69,27
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:046,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:047,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:04398,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,05
|Açılış
|: 398,02
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.239.602
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.321
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.072.605
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.118.741
|% 9,98
|
|EDIP
|2,76
|62.109.350
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,66
|9.439.695
|% -9,64
|
|SONME
|8,67
|18.246.167
|% -6,27
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|80.162.121
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,56
|61.668.172
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|928.419.732
|% -1,44
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,30
|2.039.194.703
|% 2,68
|
|PETKM
|4,38
|903.101.783
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,90
|389.693.527
|% 1,06
|
|SISE
|6,46
|1.264.655.781
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,37
|767.294.917
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,20
|
|Frank
|7,2653
|7,3091
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|9,20
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.655
|2.666
|15,10
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,40
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,09
|
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