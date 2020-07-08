FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,134
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1089,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,95
Brüt Getiri (%)
% 20,86
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
BBH- FON TOPLAM GİDER ORANLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856971
BIST
15:22119.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 46,09
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:226,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8675
En Düşük
6,8525
15:227,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:22398,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,32
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.256.278
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.157.919
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.370.180
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.693.594
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|18.595.000
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|81.466.665
|% -5,95
|
|DOGUB
|3,10
|10.185.728
|% -5,78
|
|EKGYO
|2,28
|2.112.746.270
|% 1,79
|
|SISE
|6,46
|1.295.807.527
|% -0,46
|
|GARAN
|8,17
|977.434.770
|% -1,80
|
|PETKM
|4,35
|917.491.932
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,38
|780.640.796
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|2.112.746.270
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,89
|408.178.316
|% 0,53
|
|PETKM
|4,35
|917.491.932
|% -1,58
|
|SISE
|6,46
|1.295.807.527
|% -0,46
|
|TRKCM
|4,38
|780.640.796
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5942
|8,6373
|% 0,18
|
|Frank
|7,2625
|7,3062
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,35
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,50
|
|Tam
|2.655
|2.666
|14,90
|
|Yarım
|1.290
|1.304
|7,30
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|