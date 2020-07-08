FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,134
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
5921,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 22,42
Brüt Getiri (%)
% 6,22
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FIK-FON TOPLAM GİDER ORAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857015
BIST
16:03119.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 345,55
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:036,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:037,7614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
16:03398,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,90
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,99
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.615.782
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.327.985
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.276.853
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.021.870
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|19.248.048
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|26.069.377
|% -6,00
|
|FENER
|12,96
|83.238.573
|% -5,95
|
|EKGYO
|2,29
|2.135.060.258
|% 2,23
|
|SISE
|6,54
|1.391.177.162
|% 0,77
|
|KRDMD
|3,31
|1.273.552.760
|% 3,76
|
|GARAN
|8,20
|1.091.680.202
|% -1,44
|
|PETKM
|4,40
|996.254.961
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.135.060.258
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.273.552.760
|% 3,76
|
|PETKM
|4,40
|996.254.961
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,90
|428.189.466
|% 1,06
|
|SISE
|6,54
|1.391.177.162
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5898
|8,6329
|% 0,13
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|9,83
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.599
|15,30
|
|Tam
|2.655
|2.667
|15,70
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,70
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,16
|
Seans Raporu
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16:19KLGYO
Yüzde 7.58 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 444, 964 adet işlem
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16:18MPARK
Yüzde 7.00 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 104, 851 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 119, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 003.00 milyon TL de
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16:15PKART
Yüzde 7.79 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 151 adet işlem
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16:14MAALT
Yüzde 5.80 oranında artışla 94.90 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 678 adet işlem