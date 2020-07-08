FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,134
Varsa İade Tutarı (TL)
1983,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
13962,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 31,77
Brüt Getiri (%)
% 9,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FEZ -FON TOPLAM GİDER ORAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857019
BIST
17:15119.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,32
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:156,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:157,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:15400,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,10
|Açılış
|: 400,07
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.666.601
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.099.049
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.117.361
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,48
|20.031.495
|% -8,32
|
|FENER
|12,88
|95.403.153
|% -6,53
|
|OZGYO
|2,53
|74.635.379
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,27
|2.203.340.915
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.652.340.570
|% 2,51
|
|SISE
|6,48
|1.536.848.744
|% -0,15
|
|GARAN
|8,15
|1.298.797.360
|% -2,04
|
|PETKM
|4,36
|1.203.833.506
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,27
|2.203.340.915
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.652.340.570
|% 2,51
|
|PETKM
|4,36
|1.203.833.506
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,88
|466.449.442
|% 0,00
|
|SISE
|6,48
|1.536.848.744
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6535
|% 0,37
|
|Frank
|7,2822
|7,3261
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
|
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