FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 15:48
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,134
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
68148,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 26,53
Brüt Getiri (%)
% 13,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FEO -FON TOPLAM GİDER ORAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857022
BIST
16:06119.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 242,79
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:066,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:067,7609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7620
En Düşük
7,7149
16:06399,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,04
|Açılış
|: 398,97
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
399,07
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.646.085
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.378.013
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.276.853
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.042.680
|% -9,92
|
|SONME
|8,62
|19.295.501
|% -6,81
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|83.398.315
|% -5,95
|
|OZGYO
|2,55
|68.000.470
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,29
|2.137.672.770
|% 2,23
|
|SISE
|6,50
|1.408.164.675
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,31
|1.325.724.459
|% 3,76
|
|GARAN
|8,20
|1.096.513.700
|% -1,44
|
|PETKM
|4,40
|1.006.892.315
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,29
|2.137.672.770
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,31
|1.325.724.459
|% 3,76
|
|PETKM
|4,40
|1.006.892.315
|% -0,45
|
|IHLGM
|1,91
|428.934.360
|% 1,60
|
|SISE
|6,50
|1.408.164.675
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6294
|% 0,09
|
|Frank
|7,2657
|7,3094
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|12,83
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|16,00
|
|Tam
|2.656
|2.668
|16,50
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|8,00
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,18
|
Seans Raporu
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16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 79 artarak (% 0.04 ) 135, 810
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16:22XU100
Endeks 119, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 22, 291.00 milyon TL de
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16:22AKSA
Yüzde 8.59 oranında artışla 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 543, 523 adet işlem
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16:20AKSA
Yüzde 8.32 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 449, 869 adet işlem
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16:19KLGYO
Yüzde 7.58 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 444, 964 adet işlem