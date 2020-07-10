FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2020 13:33
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,996
Varsa İade Tutarı (TL)
92619,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
92036,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,58
Brüt Getiri (%)
% 15,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
92036,97
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Brüt Getiri (%)" bölümünde açıklanan getiri düzeltilmiştir Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)düzeltilmiştir .Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858843
BIST
14:53112.998
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -2.795,35
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:536,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:537,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:53398,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 398,78
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.879.325
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.209.694
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.097.854
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.788.271
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.294.619
|% -9,96
|
|EDIP
|2,19
|16.738.123
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.607.897
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,01
|1.081.566.247
|% -6,94
|
|TRKCM
|4,52
|825.935.069
|% -2,38
|
|GARAN
|7,70
|789.568.743
|% -2,65
|
|SISE
|6,14
|781.995.983
|% -3,76
|
|THYAO
|11,48
|614.859.166
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,01
|1.081.566.247
|% -6,94
|
|TRKCM
|4,52
|825.935.069
|% -2,38
|
|ZOREN
|2,42
|435.391.412
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,55
|264.393.379
|% -7,74
|
|TSKB
|1,19
|200.976.664
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6336
|8,6769
|% 0,09
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,88
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,10
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
|