FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,13Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,134Varsa İade Tutarı (TL)1983,44Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)13962,34Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 31,77Brüt Getiri (%)% 10,36Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)13962,34Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 50AçıklamalarBrüt Getiri (%)" bölümünde açıklanan getiri düzeltilmiştir Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)düzeltilmiştir .Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858873BIST