FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,971Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)134762,05Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 53,37Brüt Getiri (%)% 34,11Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 0Açıklamalar2020 yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898764BIST