FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,294
Varsa İade Tutarı (TL)
2304,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
631,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,47
Brüt Getiri (%)
% 2,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947537
BIST
12:211.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:218,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2110,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:21503,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,62
|Açılış
|: 503,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:21
|TUREX
|10,52
|18.841.120
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,06
|57.997.328
|% 6,49
|
|PSDTC
|26,68
|22.204.150
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.026.490
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.767.787
|% -5,26
|
|DARDL
|14,95
|14.773.164
|% -4,35
|
|DERHL
|4,15
|5.103.013
|% -3,49
|
|GARAN
|8,74
|629.399.117
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|302.172.337
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,35
|280.566.803
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|270.615.540
|% -0,22
|
|EREGL
|17,93
|222.119.819
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,25
|302.172.337
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|138.767.787
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|629.399.117
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|280.566.803
|% -0,37
|
|GWIND
|3,81
|194.853.667
|% 1,87
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6852
|% -0,01
|
|Euro
|10,2701
|10,2759
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,00
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,97
|