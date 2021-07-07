FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,987
Varsa İade Tutarı (TL)
19812,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
22496,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,58
Brüt Getiri (%)
% 3,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947543
BIST
12:371.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.389
En Düşük
1.384
12:378,6836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3710,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:37503,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,91
|Açılış
|: 503,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TUREX
|10,52
|18.967.960
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.845.048
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|30.098.753
|% 7,09
|
|PSDTC
|26,78
|22.577.556
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|33.407.153
|% -5,84
|
|DARDL
|14,95
|15.156.802
|% -4,35
|
|ERBOS
|136,20
|42.283.649
|% -3,88
|
|EDIP
|2,78
|18.278.757
|% -3,81
|
|GARAN
|8,74
|639.344.316
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|304.267.476
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|290.051.946
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|272.622.171
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|227.697.559
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,26
|304.267.476
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,28
|144.647.084
|% -3,76
|
|GARAN
|8,74
|639.344.316
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|290.051.946
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|200.252.744
|% 1,87
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6795
|8,6836
|% -0,03
|
|Euro
|10,2692
|10,2741
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9504
|12,0103
|% 0,00
|
|Frank
|9,3652
|9,4217
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|