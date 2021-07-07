FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,025
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
81377,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,4
Brüt Getiri (%)
% 2,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
EIE - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947544
BIST
13:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:088,6802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:0810,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:08504,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:06
|TUREX
|10,52
|19.039.959
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,91
|16.295.872
|% 9,14
|
|AGYO
|2,28
|18.983.033
|% 9,09
|
|SELVA
|7,05
|34.010.794
|% 8,63
|
|PSDTC
|26,80
|23.382.736
|% 6,86
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,68
|35.020.892
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,26
|151.057.839
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,76
|677.245.816
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|366.119.686
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|335.990.816
|% 1,80
|
|THYAO
|13,90
|315.544.430
|% 0,14
|
|KRDMD
|6,99
|260.104.381
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,26
|335.990.816
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|151.057.839
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|677.245.816
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|366.119.686
|% 0,19
|
|GWIND
|3,80
|208.002.021
|% 1,60
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6782
|8,6799
|% -0,07
|
|Euro
|10,2652
|10,2702
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9465
|12,0064
|% -0,03
|
|Frank
|9,3620
|9,4184
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% -0,12
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,60
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|-4,71
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,27
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|1,19
|