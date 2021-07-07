FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,942
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
85311,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 55,31
Brüt Getiri (%)
% 7,71
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947548
BIST
12:211.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:218,6852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2110,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:21503,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,62
|Açılış
|: 503,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:21
|TUREX
|10,52
|18.787.521
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,30
|57.001.276
|% 7,18
|
|PSDTC
|26,78
|22.147.395
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.013.152
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|DARDL
|14,99
|14.685.496
|% -4,09
|
|ERBOS
|136,80
|40.718.808
|% -3,46
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|270.371.234
|% -0,29
|
|EREGL
|17,93
|221.630.914
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|194.507.746
|% 1,87
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6852
|% -0,01
|
|Euro
|10,2701
|10,2759
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9426
|12,0025
|% -0,06
|
|Frank
|9,3637
|9,4201
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,03
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|