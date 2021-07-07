FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,859
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3517,22
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,89
Brüt Getiri (%)
-% 1,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947553
BIST
13:511.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
13:518,6784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
13:5110,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
13:51504,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,37
|Açılış
|: 504,29
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler13:51
|TUREX
|10,52
|19.168.019
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,89
|21.232.914
|% 8,00
|
|LOGO
|37,04
|76.834.317
|% 6,44
|
|PSDTC
|26,68
|24.180.874
|% 6,38
|
|PSDTC
|26,68
|24.180.874
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|1.068.948
|% -9,66
|
|YBTAS
|11.400,70
|57.004
|% -6,55
|
|SNGYO
|4,66
|37.359.533
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|157.264.520
|% -5,26
|
|VKFYO
|7,50
|579.316
|% -4,70
|
|GARAN
|8,74
|707.599.368
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|381.598.588
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|373.757.757
|% 1,80
|
|THYAO
|13,87
|366.690.724
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,02
|331.941.643
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|373.757.757
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|157.264.520
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|707.599.368
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|381.598.588
|% 0,37
|
|GWIND
|3,82
|215.107.293
|% 2,14
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6784
|% -0,09
|
|Euro
|10,2625
|10,2653
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9561
|12,0160
|% 0,05
|
|Frank
|9,3531
|9,4095
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3063
|2,3179
|% -0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|