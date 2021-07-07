FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,161
Varsa İade Tutarı (TL)
118870,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
215651,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,77
Brüt Getiri (%)
% 10,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947554
BIST
15:181.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:188,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:1810,2684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:18504,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,18
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TUREX
|10,52
|19.611.868
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.098.270
|% 9,71
|
|LOGO
|37,86
|91.359.679
|% 8,79
|
|AGYO
|2,27
|28.127.373
|% 8,61
|
|SELVA
|7,00
|48.024.601
|% 7,86
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|873.788.162
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,08
|441.941.845
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,27
|436.931.950
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,39
|426.973.423
|% 0,37
|
|THYAO
|13,87
|411.852.344
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|436.931.950
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,26
|164.913.626
|% -5,26
|
|GARAN
|8,77
|873.788.162
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,39
|426.973.423
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,08
|441.941.845
|% 2,31
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6768
|8,6790
|% -0,08
|
|Euro
|10,2644
|10,2684
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9595
|12,0195
|% 0,08
|
|Frank
|9,3587
|9,4150
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,19
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|11,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|-3,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-0,78
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,37
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|1,05
|