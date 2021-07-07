FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,979
Varsa İade Tutarı (TL)
46806,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
68463,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,8
Brüt Getiri (%)
% 2,75
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947536
BIST
15:581.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:588,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6935
En Düşük
8,6528
15:5810,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:58503,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 503,54
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:58
|TUREX
|10,52
|19.669.802
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.127.225
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,07
|66.859.988
|% 9,15
|
|AGYO
|2,26
|29.156.089
|% 8,13
|
|KRDMB
|6,70
|9.150.246
|% 7,89
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|961.376.717
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,16
|567.287.516
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,27
|493.362.962
|% 2,25
|
|THYAO
|13,92
|492.594.881
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,36
|467.133.182
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|493.362.962
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|171.434.094
|% -6,77
|
|GARAN
|8,76
|961.376.717
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,36
|467.133.182
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,16
|567.287.516
|% 3,47
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6891
|8,6931
|% 0,08
|
|Euro
|10,2669
|10,2948
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9575
|12,0174
|% 0,06
|
|Frank
|9,3530
|9,4094
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3064
|2,3180
|% -0,11
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-2,94
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,42
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,28
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,49
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:12LOGO
Yüzde 7.70 oranında artışla 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 789 adet işlem
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16:11SELVA
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 478, 951 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 7, 662.00 milyon TL de
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16:10TUCLK
Yüzde 9.23 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 103 adet işlem
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16:09BIOEN
Yüzde 5.68 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 249, 466 adet işlem