FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,054
Varsa İade Tutarı (TL)
5915,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2493,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,26
Brüt Getiri (%)
% 14,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947539
BIST
17:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:568,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5610,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:56505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,10
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TUREX
|10,52
|19.890.301
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.347.887
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,90
|64.008.335
|% 9,69
|
|AGYO
|2,29
|37.866.203
|% 9,57
|
|KAPLM
|21,04
|13.096.530
|% 8,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,68
|1.286.877.903
|% 0,81
|
|THYAO
|13,88
|741.199.096
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|709.130.618
|% 2,89
|
|AKBNK
|5,36
|689.826.877
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|597.419.427
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|597.419.427
|% 2,25
|
|GARAN
|8,68
|1.286.877.903
|% 0,81
|
|PEKGY
|1,24
|180.218.573
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,36
|689.826.877
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,12
|709.130.618
|% 2,89
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7019
|% 0,18
|
|Euro
|10,2408
|10,2686
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9504
|12,0103
|% 0,00
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,22
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|8,76
|
|Altın Gr.
|505
|506
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|72,90
|72,90
|-1,63
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem