FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,963
Varsa İade Tutarı (TL)
47636,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
135923,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,71
Brüt Getiri (%)
% 17,33
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947545
BIST
15:311.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:318,6803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:3110,2675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:31504,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,65
|Açılış
|: 504,60
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:31
|TUREX
|10,52
|19.629.731
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.109.427
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,03
|57.854.162
|% 8,84
|
|AGYO
|2,27
|28.471.652
|% 8,61
|
|LOGO
|37,60
|94.269.229
|% 8,05
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|875.047.985
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,14
|487.062.658
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,27
|437.342.165
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,38
|428.095.145
|% 0,19
|
|THYAO
|13,87
|414.457.080
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,27
|437.342.165
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|168.782.560
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|875.047.985
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,38
|428.095.145
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,14
|487.062.658
|% 3,18
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6764
|8,6803
|% -0,07
|
|Euro
|10,2638
|10,2675
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9601
|12,0200
|% 0,08
|
|Frank
|9,3578
|9,4141
|% 0,00
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -0,19
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|