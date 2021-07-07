FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
198404,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 27,25
Brüt Getiri (%)
% 10,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947549
BIST
15:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:398,6779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:3910,2627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0118
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:39504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TUREX
|10,52
|19.644.838
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.113.248
|% 9,71
|
|TUCLK
|13,98
|62.027.309
|% 8,46
|
|AGYO
|2,26
|28.813.209
|% 8,13
|
|LOGO
|37,28
|97.226.913
|% 7,13
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|943.339.513
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,15
|519.594.505
|% 3,32
|
|THYAO
|13,94
|468.014.140
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,26
|443.105.478
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,37
|435.871.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|443.105.478
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|170.718.457
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|943.339.513
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|435.871.121
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|519.594.505
|% 3,32
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6757
|8,6779
|% -0,10
|
|Euro
|10,2346
|10,2627
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9683
|12,0283
|% 0,15
|
|Frank
|9,3642
|9,4206
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3074
|2,3190
|% -0,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|11,51
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,98
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.321
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,45
|