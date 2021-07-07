FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 12:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,078
Varsa İade Tutarı (TL)
15577,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
5561,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,32
Brüt Getiri (%)
% 1,58
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947551
BIST
16:041.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.392
En Düşük
1.384
16:048,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6935
En Düşük
8,6528
16:0410,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:04503,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TUREX
|10,52
|19.669.802
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.127.225
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,09
|67.022.649
|% 9,31
|
|AGYO
|2,26
|29.210.849
|% 8,13
|
|KRDMB
|6,70
|9.239.816
|% 7,89
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|961.525.979
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,18
|582.981.050
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,26
|493.427.362
|% 1,80
|
|THYAO
|13,93
|492.732.577
|% 0,36
|
|AKBNK
|5,36
|467.428.753
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|493.427.362
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|171.472.429
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|961.525.979
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,36
|467.428.753
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,18
|582.981.050
|% 3,76
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6891
|% 0,03
|
|Euro
|10,2651
|10,2719
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9566
|12,0166
|% 0,05
|
|Frank
|9,3526
|9,4089
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,09
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,32
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-3,14
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,52
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|0,50
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:12LOGO
Yüzde 7.70 oranında artışla 37.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 721, 789 adet işlem
-
16:11SELVA
Yüzde 5.39 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 478, 951 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 7, 662.00 milyon TL de
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16:10TUCLK
Yüzde 9.23 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 001, 103 adet işlem
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16:09BIOEN
Yüzde 5.68 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 249, 466 adet işlem