FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 16:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,692
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
7470,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 21,47
Brüt Getiri (%)
% 11,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FIK-2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947726
BIST
17:401.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:408,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4010,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:40504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:38
|PRKAB
|12,93
|49.038.763
|% 9,95
|
|TUREX
|10,52
|19.867.041
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.894
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|34.912.646
|% 8,61
|
|KAPLM
|20,78
|11.500.482
|% 7,22
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,69
|1.187.483.429
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,13
|676.791.322
|% 3,03
|
|THYAO
|13,85
|667.735.081
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,37
|654.322.149
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|552.842.263
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|552.842.263
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|178.152.312
|% -6,02
|
|GARAN
|8,69
|1.187.483.429
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,37
|654.322.149
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|676.791.322
|% 3,03
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6864
|8,6881
|% 0,02
|
|Euro
|10,2673
|10,2716
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,07
|
|Frank
|9,3568
|9,4132
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,22
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|-1,02
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TAVHL, PETKM
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17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 49 artarak (% 0.45 ) 1, 226
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PRKAB, TUREX
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17:50
KRDMB, KAPLM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
TKURU, SNGYO, VKFYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında