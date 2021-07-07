FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 16:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,497
Varsa İade Tutarı (TL)
10396,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1872,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 11,18
Brüt Getiri (%)
% 2,77
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar
16:161.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:168,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6966
En Düşük
8,6528
16:1610,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0245
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2990
En Düşük
10,2291
16:16503,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,91
|Açılış
|: 503,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:16
|TUREX
|10,52
|19.721.644
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.156.141
|% 9,71
|
|AGYO
|2,28
|29.554.384
|% 9,09
|
|TUCLK
|14,05
|68.320.287
|% 9,00
|
|LOGO
|37,34
|101.376.093
|% 7,30
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|982.163.305
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,14
|598.763.180
|% 3,18
|
|THYAO
|13,94
|500.779.428
|% 0,43
|
|AKBNK
|5,36
|496.072.993
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|495.499.631
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|495.499.631
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|171.818.070
|% -6,02
|
|GARAN
|8,77
|982.163.305
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,36
|496.072.993
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,14
|598.763.180
|% 3,18
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6924
|8,6965
|% 0,12
|
|Euro
|10,2716
|10,2990
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9677
|12,0277
|% 0,14
|
|Frank
|9,3570
|9,4134
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% 0,02
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,79
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.321
|3.403
|-5,88
|
|Yarım
|1.605
|1.646
|-2,84
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,47
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:28CANTE
Yüzde 4.12 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 500, 319 adet işlem
-
16:26KRDMA
Yüzde 5.25 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 467, 617 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 7, 998.00 milyon TL de
-
16:25LOGO
Yüzde 7.36 oranında artışla 37.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 190 adet işlem
-
16:24SEYKM
Yüzde 4.32 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 897, 323 adet işlem