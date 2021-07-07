FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 16:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,541
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,919
Varsa İade Tutarı (TL)
8860,47
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
135,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,07
Brüt Getiri (%)
% 9,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FIG - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947736
BIST
16:211.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:218,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7027
En Düşük
8,6528
16:2110,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:21503,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,74
|Açılış
|: 503,68
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TUREX
|10,52
|19.770.878
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.198.765
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|30.957.669
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,00
|68.904.186
|% 8,61
|
|LOGO
|37,44
|101.860.559
|% 7,59
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|991.805.387
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,13
|604.489.820
|% 3,03
|
|THYAO
|13,91
|507.956.264
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,36
|499.697.217
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|495.608.551
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|495.608.551
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|172.139.137
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|991.805.387
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,36
|499.697.217
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|604.489.820
|% 3,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6986
|8,7009
|% 0,17
|
|Euro
|10,2795
|10,2855
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9745
|12,0346
|% 0,20
|
|Frank
|9,3640
|9,4204
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,09
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.322
|3.404
|-4,72
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-2,28
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,41
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, AKBNK
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, FROTO, YKBNK
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.72 ) 1, 230
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, TUREX, AGYO
-
16:35
AGYO, PSDTC, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında