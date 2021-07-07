FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 16:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,541
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,259
Varsa İade Tutarı (TL)
8123,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
238,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,67
Brüt Getiri (%)
-% 7,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FIC - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947739
BIST
17:421.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:428,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4210,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:42504,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 504,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TUREX
|10,52
|19.884.367
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.248.310
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|35.327.057
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,88
|55.952.602
|% 9,52
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|THYAO
|13,83
|677.931.674
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|179.641.047
|% -6,02
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6999
|8,7018
|% 0,18
|
|Euro
|10,2675
|10,2714
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,9468
|12,0067
|% -0,03
|
|Frank
|9,3623
|9,4187
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3153
|2,3269
|% 0,27
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-1,81
|
Seans Raporu
17:42
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem
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17:54LOGO
Yüzde 6.09 oranında artışla 36.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 061, 795 adet işlem
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17:52BASGZ
Yüzde 5.08 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 363, 595 adet işlem