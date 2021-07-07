FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 16:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,131
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,229
Varsa İade Tutarı (TL)
8722,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
33243,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 30,37
Brüt Getiri (%)
% 16,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FEZ - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947742
BIST
17:411.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:418,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4110,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:41504,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,71
|Açılış
|: 504,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TUREX
|10,52
|19.884.367
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.248.310
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|35.327.057
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,88
|55.952.602
|% 9,52
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|THYAO
|13,83
|677.931.674
|% -0,36
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|556.597.850
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|179.641.047
|% -6,02
|
|GARAN
|8,65
|1.235.554.065
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,37
|670.495.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|687.747.089
|% 2,75
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6998
|8,7024
|% 0,19
|
|Euro
|10,2568
|10,2836
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9468
|12,0067
|% -0,03
|
|Frank
|9,3623
|9,4187
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3153
|2,3269
|% 0,27
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,71
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|-0,76
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:52BASGZ
Yüzde 5.08 oranında artışla 13.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 363, 595 adet işlem
-
17:51FENER
Yüzde 4.60 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 179, 248 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TAVHL, PETKM
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 49 artarak (% 0.45 ) 1, 226
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PRKAB, TUREX