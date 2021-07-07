FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 17:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,541
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,729
Varsa İade Tutarı (TL)
6498,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1453,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,79
Brüt Getiri (%)
% 8,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FIY - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947826
BIST
17:061.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:068,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7126
En Düşük
8,6528
17:0610,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:06505,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,14
|Açılış
|: 504,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TUREX
|10,52
|19.849.704
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.222.356
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,14
|84.220.714
|% 9,70
|
|KAPLM
|21,22
|9.214.439
|% 9,49
|
|AGYO
|2,27
|33.326.276
|% 8,61
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.100.431.847
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,17
|652.500.580
|% 3,61
|
|THYAO
|13,91
|626.399.153
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,38
|591.928.084
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|504.602.369
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|504.602.369
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|175.737.238
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.100.431.847
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,38
|591.928.084
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,17
|652.500.580
|% 3,61
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7066
|8,7126
|% 0,30
|
|Euro
|10,2456
|10,2745
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9654
|12,0254
|% 0,13
|
|Frank
|9,3674
|9,4239
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3125
|2,3241
|% 0,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,02
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|5,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|0,79
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|0,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|-0,28
|