FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2021 17:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,541
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,606
Varsa İade Tutarı (TL)
102939,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
41508,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,33
Brüt Getiri (%)
% 8,9
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
FET - 2021 yılı ilk 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947827
BIST
17:061.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:068,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7126
En Düşük
8,6528
17:0610,2745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:06504,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,96
|Açılış
|: 504,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TUREX
|10,52
|19.848.810
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|83.564.106
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.209.079
|% 9,71
|
|AGYO
|2,28
|33.135.460
|% 9,09
|
|PRKAB
|12,82
|36.205.145
|% 9,01
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.079.551.560
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,18
|649.313.929
|% 3,76
|
|THYAO
|13,92
|622.888.299
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|578.689.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|502.526.632
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|502.526.632
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|174.945.267
|% -6,77
|
|GARAN
|8,75
|1.079.551.560
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|578.689.337
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|649.313.929
|% 3,76
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7045
|8,7062
|% 0,23
|
|Euro
|10,2685
|10,2723
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9767
|12,0368
|% 0,22
|
|Frank
|9,3696
|9,4261
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% 0,15
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,90
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.331
|3.414
|4,91
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,38
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|0,14
|
Seans Raporu
17:04
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 55 artarak (% 0.78 ) 1, 500
-
17:15XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 9, 094.00 milyon TL de
-
17:14KRDMB
Yüzde 6.76 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 973 adet işlem
-
17:13FENER
Yüzde 4.81 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 873, 019 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 988.00 milyon TL de