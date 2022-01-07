FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,292Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,375Varsa İade Tutarı (TL)8438,03Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)77690,73Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 31,89Brüt Getiri (%)% 0Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)77690,73Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 31,89AçıklamalarFEZ 2021 yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990235BIST