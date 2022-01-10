FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,3Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,328Varsa İade Tutarı (TL)1395,99Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)6164,39Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,84Brüt Getiri (%)% 9,09Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)6164,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7AçıklamalarBGK_ Fon Toplam Gider Kesinti Oran Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991442BIST