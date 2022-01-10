FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 12:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,338
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
70823,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 15,08
Brüt Getiri (%)
% 24,2
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
70823,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 16
Açıklamalar
EHG_ Fon Toplam Gider Kesinti Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991444
BIST
14:122.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 28,45
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:1213,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:1215,6848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0405
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:12797,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 797,16
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:12
|INTEM
|118,80
|24.278.540
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.956.986
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.986.308
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.569.512
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,08
|193.084.412
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,39
|52.284.802
|% -7,77
|
|IHAAS
|10,01
|2.530.318
|% -4,67
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,67
|19.572.174
|% -3,87
|
|THYAO
|26,92
|2.804.975.392
|% 7,94
|
|GARAN
|11,84
|1.633.937.762
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.441.382.597
|% 1,38
|
|SISE
|15,10
|1.170.771.090
|% 1,62
|
|EREGL
|30,84
|1.135.803.387
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,76
|1.040.620.074
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|571.974.459
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.633.937.762
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.441.382.597
|% 1,38
|
|THYAO
|26,92
|2.804.975.392
|% 7,94
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8007
|13,8167
|% 0,07
|
|Euro
|15,6225
|15,6848
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,6547
|18,7482
|% -0,31
|
|Frank
|14,8867
|14,9764
|% -0,59
|
|Riyal
|3,6603
|3,6787
|% -0,18
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|5,17
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|-25,00
|
|Tam
|5.269
|5.403
|-29,65
|
|Yarım
|2.547
|2.613
|-14,35
|
|Çeyrek
|1.277
|1.307
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|