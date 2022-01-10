FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,338Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)70823,08Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 15,08Brüt Getiri (%)% 24,2Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)70823,08Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 16AçıklamalarEHG_ Fon Toplam Gider Kesinti Oran Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991444BIST