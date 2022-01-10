FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,947Varsa İade Tutarı (TL)64636,19Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)881608,97Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 18,38Brüt Getiri (%)% 63,28Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)881608,97Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 19AçıklamalarEIF_ Fon Toplam Gider Kesinti Oran Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991446BIST