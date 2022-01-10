FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 13:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,375
Varsa İade Tutarı (TL)
8438,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
77690,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 31,89
Brüt Getiri (%)
-% 4,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
77690,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 32
Açıklamalar
FEZ- Fon Toplam Gider Kesintisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991597
BIST
13:412.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,73
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4113,7864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0200
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4115,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0989
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:41797,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 797,50
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:41
|GEDZA
|20,04
|28.903.199
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.952.278
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.609.021
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,25
|174.849.840
|% -8,01
|
|LIDFA
|4,42
|50.084.728
|% -7,14
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,65
|18.372.121
|% -4,04
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|SISE
|15,15
|1.114.950.198
|% 1,95
|
|EREGL
|30,92
|1.095.381.370
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,77
|937.330.465
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,39
|453.048.882
|% 2,14
|
|GARAN
|11,86
|1.532.457.286
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,83
|1.377.913.384
|% 1,98
|
|THYAO
|26,88
|2.581.237.543
|% 7,78
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7638
|13,7864
|% -0,14
|
|Euro
|15,5998
|15,6264
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,6614
|18,7550
|% -0,28
|
|Frank
|14,8907
|14,9804
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% -0,16
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,18
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,33
|
|Cumhuriyet
|5.303
|5.383
|-18,00
|
|Tam
|5.277
|5.410
|-21,90
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,60
|
|Çeyrek
|1.279
|1.309
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|0,16
|