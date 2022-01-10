FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 14:00
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,981
Varsa İade Tutarı (TL)
11277,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1087,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,97
Brüt Getiri (%)
% 49,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1087,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 2
Açıklamalar
FIV - Fon Toplam Gider Kesinti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991618
BIST
17:332.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 35,03
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3313,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:3315,6783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0470
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:33798,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 798,82
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MTRKS
|22,46
|63.613.683
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.553.226
|% 9,97
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ATATP
|69,35
|49.157.511
|% 9,30
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.951.609
|% -4,08
|
|ELITE
|18,03
|254.653.052
|% -9,12
|
|PGSUS
|107,80
|243.672.103
|% 6,73
|
|BASGZ
|13,53
|168.385.359
|% 1,20
|
|PSGYO
|16,00
|140.544.150
|% 2,83
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|ODAS
|1,40
|140.218.426
|% 0,72
|
|HLGYO
|2,47
|56.325.341
|% 3,78
|
|PEKGY
|0,96
|21.957.765
|% 2,13
|
|TURSG
|5,31
|77.676.010
|% 3,11
|
|LIDFA
|4,29
|65.404.252
|% -9,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8583
|13,8684
|% 0,45
|
|Euro
|15,6606
|15,6783
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7170
|18,8109
|% 0,02
|
|Frank
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|
|Riyal
|798,4710
|798,5830
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,34
|
|Altın Gr.
|798
|799
|1,31
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 05 artarak (% 1.70 ) 1, 859
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, BRKSN, DYOBY, BURCE, USAK, CLEBI, MTRKS, GEDZA, ERBOS, UZERB
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA
-
17:48
OZKGY, KARYE, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
ELITE, PKART, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında