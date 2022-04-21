FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
21.04.2022 14:11
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
19320,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 21,43
Brüt Getiri (%)
% 58,84
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
19320,71
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 22
Açıklamalar
FIK- Fon Toplam Gider Kesinti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022653
BIST
15:302.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,49
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:3014,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7013
En Düşük
14,6564
15:3016,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0961
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:30917,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -5,78
|Açılış
|: 917,59
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:30
|IHAAS
|19,25
|12.386.793
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.724.834
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.004.869
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.891.997
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,44
|10.932.872
|% 9,33
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,66
|7.053.990
|% -4,77
|
|HUNER
|3,21
|151.048.007
|% -4,75
|
|MANAS
|26,18
|59.805.017
|% -4,38
|
|YKSLN
|8,98
|51.169.115
|% -3,44
|
|THYAO
|39,80
|3.455.967.383
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.695.424.913
|% 7,90
|
|GARAN
|14,45
|2.516.211.896
|% 1,83
|
|ASELS
|28,14
|1.496.408.695
|% 1,01
|
|KRDMD
|16,36
|1.445.772.825
|% 0,99
|
|EKGYO
|3,14
|2.695.424.913
|% 7,90
|
|VAKBN
|4,65
|1.078.591.046
|% 5,68
|
|ODAS
|2,57
|610.336.929
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,33
|1.151.758.083
|% 0,38
|
|HALKB
|6,20
|1.149.788.786
|% 4,03
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,7013
|% 0,20
|
|Euro
|16,0061
|16,0280
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,0941
|19,1898
|% -0,11
|
|Frank
|15,4099
|15,5028
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,19
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,85
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,07
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-2,94
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,71
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,29
|
Seans Raporu
15:30
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15:43TRGYO
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