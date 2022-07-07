FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 17:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,118
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,636
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
10827,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7
Brüt Getiri (%)
% 43,07
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
10827,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
BBH-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043193
BIST
17:332.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,88
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:3317,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:3317,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0431
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:33967,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,18
|Açılış
|: 967,89
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KONYA
|1.090,80
|81.878.495
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|115.834.240
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.114.027
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|22.302.577
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,40
|691.286.360
|% -2,87
|
|THYAO
|49,10
|3.512.063.674
|% 1,40
|
|SISE
|21,46
|1.137.696.078
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.118.444.255
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,60
|1.069.248.738
|% -0,08
|
|SASA
|40,90
|736.547.515
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,83
|642.228.314
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|631.432.730
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|307.359.787
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|621.335.183
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|343.401.521
|% 1,80
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2277
|17,2419
|% 0,15
|
|Euro
|17,5675
|17,5911
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6331
|20,7365
|% 0,84
|
|Frank
|17,6623
|17,7687
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 0,24
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.492
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.178
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,05
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48AKSUE
Yüzde 5.23 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 437 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.22 ) 2, 610
-
17:47XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 20, 775.00 milyon TL de
-
17:46CRDFA
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 346 adet işlem
-
17:45KRGYO
Yüzde 6.47 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 309, 298 adet işlem