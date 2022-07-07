FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 17:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,937
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,942
Varsa İade Tutarı (TL)
19904,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
647587,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 19
Brüt Getiri (%)
% 11,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
647587,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 19
Açıklamalar
EIF-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043202
BIST
17:142.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,99
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1417,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0517
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1417,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0681
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:14968,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,92
|Açılış
|: 968,63
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IZFAS
|2,47
|3.272.012
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.404.568
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|26.315.443
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|PGSUS
|182,40
|249.400.246
|% -0,65
|
|GESAN
|47,42
|205.035.734
|% 2,69
|
|BERA
|15,22
|179.686.930
|% 3,26
|
|ODAS
|2,84
|306.307.193
|% 2,53
|
|OYAKC
|13,05
|287.161.304
|% 4,40
|
|MOBTL
|1,72
|32.216.946
|% 0,58
|
|HLGYO
|2,16
|37.134.141
|% 0,47
|
|YAYLA
|4,77
|62.887.466
|% 9,66
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2545
|17,2687
|% 0,31
|
|Euro
|17,5888
|17,6066
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6169
|20,7202
|% 0,76
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% -0,06
|
|Riyal
|4,5772
|4,6002
|% 0,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,83
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.501
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,54
|