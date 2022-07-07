FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 17:24
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,937
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,984
Varsa İade Tutarı (TL)
25329,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
96954,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 18,25
Brüt Getiri (%)
% 29,04
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
96954,74
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 18,25
Açıklamalar
EST-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043206
BIST
17:132.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,10
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1317,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1317,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:13968,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,26
|Açılış
|: 968,97
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:13
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.797.914
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|YAYLA
|4,78
|63.007.538
|% 9,89
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,12
|3.443.152.435
|% 1,45
|
|SISE
|21,46
|1.124.174.976
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.097.262.708
|% -1,80
|
|TUPRS
|242,90
|987.267.729
|% -0,78
|
|SASA
|40,96
|722.703.793
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,83
|640.561.388
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|626.517.684
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.455.652
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,08
|612.281.239
|% 2,15
|
|ISCTR
|4,53
|339.239.505
|% 2,03
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2545
|17,2687
|% 0,31
|
|Euro
|17,5888
|17,6066
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6290
|20,7324
|% 0,82
|
|Frank
|17,6576
|17,7640
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5807
|4,6037
|% 0,19
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|