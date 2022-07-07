FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,118Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,145Varsa İade Tutarı (TL)135358,14Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)276227,44Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,78Brüt Getiri (%)% 12,29Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)276227,44Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,78AçıklamalarFES-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043212BIST