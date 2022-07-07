FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,535Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,492Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)9674,14Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,59Brüt Getiri (%)% 22,47Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)9674,14Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,59AçıklamalarFGH-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043370BIST