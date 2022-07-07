FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,179Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,452Varsa İade Tutarı (TL)11218,11Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)729,43Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,93Brüt Getiri (%)% 17,61Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)729,43Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 3,93AçıklamalarFII-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043376BIST