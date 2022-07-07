FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,118Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,143Varsa İade Tutarı (TL)1725,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)25626,51Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 32,04Brüt Getiri (%)% 9,13Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)25626,51Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 32,04AçıklamalarFEZ-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043367BIST