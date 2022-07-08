FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,495
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,367
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
53,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,16
Brüt Getiri (%)
-% 2,71
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
53,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,16
Açıklamalar
FFZ-Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2022 Yılı 6 Aylık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044614
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6139
En Düşük
17,4369
12:35969,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,90
|Açılış
|: 969,14
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
972,43
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3139
|17,3274
|% 0,34
|
|Euro
|17,5549
|17,5679
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,7621
|20,8662
|% 0,38
|
|Frank
|17,6877
|17,7942
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6007
|4,6238
|% 0,40
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,67
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|38,00
|
|Tam
|6.540
|6.628
|42,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|22,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|