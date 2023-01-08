FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2023 15:52
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2023
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,674
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
12141,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,97
Brüt Getiri (%)
% 117,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
12141,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 2,97
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096188
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2202
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0210
En Düşük
19,6753
18:051.124,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,97
|Açılış
|: 1.124,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.127,92
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6906
|18,7329
|% -0,17
|
|Euro
|19,8664
|19,9846
|% 1,11
|
|Sterlin
|22,5732
|22,6864
|% 1,28
|
|Frank
|20,1027
|20,2238
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|33,86
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,97
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.610
|7.702
|114,00
|
|Yarım
|3.685
|3.765
|56,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.883
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,35
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem